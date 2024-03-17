TFF 3. Lig 4. Grup'ta Elazığ FK ve Muş 1984 Muşspor Berabere Kaldı
TFF 3. Lig 4. Grup'un 24. haftasında Elazığ FK ile Muş 1984 Muşspor arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta Ahmet Abdullah Çakmak ve Doğukan gol attı.
TFF 3. Lig 4. Grup'un 24. haftasında 23 Elazığ FK, sahasında Muş 1984 Muşspor'la 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Erhan Kaya, Abdullah Polat, Abdullah Semerci
23 Elazığ FK: Ramazan Evren Üstündağ, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Metin Esmer, Ali Han Aydın, Güney Yılmaz (Fatih dk. 81), Talha Aydemir (Emirhan dk. 55), Emre Karadağ, Hakan Çıtak, Doğukan Delimehmet (Buğra dk. 81), Gökhan Kayran, Serdar Yıldırım (Eren dk. 45)
Muş 1984 Muşspor: İlker Günay, Salih Zafer Kurşunlu, Efe Karaoğlu, Mahsun Çapkan, Ahmet Abdullah Çakmak (Bertuğ dk. 83), Mervan Yusuf Yiğit (Kadir dk. 90), Ebu Sıddık Çelik, Furkan Gedik, Ozan Papaker (İlker dk. 60), Canberk Dilaver, Yusuf Yıldırım (Osman dk. 60)
Goller: Ahmet Abdullah Çakmak (dk. 2) (Muş 1984 Muşspor), Doğukan (dk. 56) (23 Elazığ FK)
Sarı kartlar: Emre, Eren (23 Elazığ FK), Ahmet Abdullah (Muşspor) - ELAZIĞ