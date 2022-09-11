TFF 3.Lig 3. Grup Spor Haberleri TFF 3.Lig 3. Grupta ligin ikinci hafta maçında Arguvanspor kendi sahasında, 1984 Muşspor'a 1-0 mağlup oldu. TFF 3.Lig 3. Grupta ligin ikinci hafta maçında Arguvanspor kendi sahasında, 1984 Muşspor'a 1-0 mağlup oldu. Arguvanspor geçen sezonun şampiyonluk kupasını bugünkü maç öncesi aldı. Ancak, Arguvanspor'a kupa uğursuz geldi. Malatya Yeşiltepe Stadı'nda oynanan ve oldukça çekişmeli geçen Arguvanspor - 1984 Muşspor karşılaşmasının 60.dakikasında konuk takım Raif'in golüyle maçın skorunu belirledi. Karşılaşmanın 44.dakikasında ev sahibi Arguvanspor'dan Fatih Gürden kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Diğer yandan, bu sezon 3.Lig'e "merhaba" diyen Malatya Arguvanspor, bugün 1984 Muşspor karşılaşması öncesinde geçen sezonun şampiyonluk kupasını TFF Genel Sekreter Yardımcısı Fahrettin Eserdi ve TFF Malatya Bölge Müdiresi Işılay Kebapcıoğlu Çalışkan'dan aldı. Arguvansapor ligin ilk maçında deplasmanda Akhisarspor ile 0-0 berabere kalmıştı. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Malatya Spor Haberler

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