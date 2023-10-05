TFF 3. Lig 2. Grup'ta henüz galibiyet alamayan 3 takım

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geride kalan 4 hafta sonunda 3 takım henüz galibiyet alamadı. Zirve hattını Turgutluspor ve Karşıyaka oluştururken, Elazığspor, Ergene Velimeşe ve A. Eynesil Belediyespor henüz galibiyetle tanışamadı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geride kalan 4 hafta sonunda henüz 3 takım galibiyet alamadı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geride kalan 4 hafta sonunda kazanamayan 3 takım kaldı. 15 takımdan oluşan 2. Grup'ta geride kalan 4 hafta sonunda 3'er galibiyet alan Turgutluspor ile Karşıyaka zirve hattını oluştururken, 3Gen Holding Elazığspor, Ergene Velimeşe ve A. Eynesil Belediyespor henüz galibiyetle tanışamadı. Grubunda 3 beraberliği bulunan ve 3 puanla 11. sırada yer alan Elazığspor, haftasonu kendisi gibi henüz galibiyetle tanışamayan Ergene Velimeşe ile deplasmanda karşılaşacak. - ELAZIĞ