TFF 3. Lig: 12 Bingölspor: 1 Erciyes 38 FSK: 1

Güncelleme:
TFF 3. Lig 2. Grup 24. hafta maçında 12 Bingölspor, konuk ettiği Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Bingöl Şehir

Hakemler: Sefa Yılmaz, Tolga Okumuş, Mahmut Can Çilkız

12 Bingölspor: Muhammet Tuncer, Hüseyincan Kırıkcı, Buğrahan Karslı, Mustafa Eren Damar (Berkcan Aytaç dk. 87), Melih Alcu (Mustafa Akyıldız dk. 45), Muhammed Altunbay (Eren Aydın dk. 67), Halil İbrahim Sevinç (Batuhan Kara dk. 67), M.Raşit Şahingöz, Osman Şahin, Berk Ali Nizam, Mehmet Fuat Gölbaşı (Recep Berat Taşbakır dk. 63)

Erciyes 38 FSK: Muhammed Yasin Atıcı, Utkan Gökçen, Caner Kaban, Muhammed Doğan, Ahmet Malatyalı, Hüseyin Ekici (Fatih Şanlıtürk dk. 75), Güney Günçel, Serdar Yiğit, Mehmet Tosun (Berke Kayar dk. 65), Çağrı Yasak (Ethem Balcı dk. 81), Artun Akçakın (Ali Kılıç dk. 90+3)

Gol: Mehmet Tosun (dk. 23) (Erciyes 38 FSK), Berk Ali Nizam (dk. 36) (12 Bingölspor)

Sarı kartlar: Berk Ali Nizam, Halil Sevinç, Eren Aydın (12 Bingölspor), Fatih Şanlıtürk, Muhammed Yasin Atıcı (12 Erciyes 38 FSK) - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
