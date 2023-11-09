TFF 3. Lig 10. Hafta Maçlarının Hakemleri Belli Oldu

Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan 10. hafta maçlarının hakemlerini atadı.

TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulundan yapılan atamaya göre TFF 3. Lig 2. Grubun 10. haftasında 12 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Kelkit İlçe Stadında oynanacak olan Kelkit Hürriyetspor - 3Gen Holding Elazığspor maçını Sinop bölgesinden C klasman hakemi Erdal Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Adıyaman bölgesinden Gökhan Salduz ile İstanbul bölgesinden Ömer Okumuş yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Samsun bölgesinden Teksen Eker olacak.

23 Elazığ FK'nın ise TFF 3. Lig 4. Grubun 10. haftasında evinde oynayacağı A. Alanya Kestelspor maçını Ankara bölgesinden C klasman hakemi Onur Güneş yönetecek. Güneş'in yardımcılıklarını Kocaeli bölgesinden Arzu Görgün ile Hatay bölgesinden Ahmet Fındık yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak yine Ankara bölgesinden Ali Artun Özdemir görevlendirildi. 12 Kasım Pazar günü saat 14.00'te başlayacak olan maç Doğukent Stadında oynanacak. - ELAZIĞ