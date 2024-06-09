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TFF, 3. kez Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç'u tebrik etti

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Fenerbahçe'de yapılan seçimde mevcut başkan Ali Koç, geçerli olan 26 bin 947 oyun 16 bin 464'ünü aldı ve yeniden başkanlığa seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamayla 3. kez başkan olan Koç'u tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'de üst üste 3. kez başkan seçilen Ali Koç'u resmi sitesinden yaptığı açıklamayla tebrik etti.

TFF, ALİ KOÇ'U TEBRİK ETTİ

Açıklamada, "Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç'u ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

SEÇİM SONUÇLARI

Fenerbahçe'deki Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı tarihi seçimde 27 bin 489 oy kullanıldı. Ali Koç, geçerli olan 26 bin 947 oyun 16 bin 464'ünü aldı ve yeniden başkanlığa seçildi. Rakibi Aziz Yıldırım ise 10 bin 483 oy aldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Tarihi seçim sona erdi! Fenerbahçe'de 3. Ali Koç dönemi

Tarihi seçim sona erdi! Fenerbahçe'de 3. Ali Koç dönemi
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Yorumlar (2)

Veysel null:

kolkolalar zaten şaşırmadık

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1
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yüksel akkoyun:

orrrrr

0
0
yanıtYanıtla
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