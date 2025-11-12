Haberler

TFF, 2025 Süper Kupa final maçının oynanacağı stadı açıkladı

TFF, 2025 Süper Kupa final maçının oynanacağı stadı açıkladı
Güncelleme:
TFF, 2025 Süper Kupa finalinin 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı. Ayrıca yarı final maçlarının oynanacağı statlar da belli oldu.

  • 2025 Turkcell Süper Kupa final maçı 10 Ocak 2026'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
  • Yarı final maçları 5 Ocak 2026'da Gaziantep Stadyumu'nda ve 6 Ocak 2026'da Yeni Adana Stadyumu'nda yapılacak.
  • Yarı final eşleşmeleri Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Samsunspor arasında olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, düzenlediği toplantıda Turkcell Süper Kupa 2025 takvimini ve maçların oynanacağı statları belirledi. Buna göre, bu yıl ilk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenecek Turkcell Süper Kupa yarı final maçları şöyle oynanacak:

YARI FİNAL MAÇLARI GAZİANTEP VE ADANA'DA

  • 5 Ocak 2026 Pazartesi: Gaziantep Stadyumu
  • 6 Ocak 2026 Salı: Yeni Adana Stadyumu

FİNAL ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA

Final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak. Maçların saatleri ilerleyen günlerde duyurulacak.

YARI FİNAL MAÇLARI

Daha önce TFF tarafından açıklanan eşleşmelere göre yarı finaller şu şekilde:

Hangi eşleşmenin hangi şehirde oynayacağı ise 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kulüplerin katılımıyla yapılacak kura çekimi sonucunda belirlenecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor


