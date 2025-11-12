TFF, 2025 Süper Kupa final maçının oynanacağı stadı açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, düzenlediği toplantıda Turkcell Süper Kupa 2025 takvimini ve maçların oynanacağı statları belirledi. Buna göre, bu yıl ilk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenecek Turkcell Süper Kupa yarı final maçları şöyle oynanacak:

YARI FİNAL MAÇLARI GAZİANTEP VE ADANA'DA

5 Ocak 2026 Pazartesi: Gaziantep Stadyumu

6 Ocak 2026 Salı: Yeni Adana Stadyumu

FİNAL ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA

Final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak. Maçların saatleri ilerleyen günlerde duyurulacak.

YARI FİNAL MAÇLARI

Daha önce TFF tarafından açıklanan eşleşmelere göre yarı finaller şu şekilde:

Galatasaray – Trabzonspor

– Trabzonspor Fenerbahçe – Samsunspor

Hangi eşleşmenin hangi şehirde oynayacağı ise 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kulüplerin katılımıyla yapılacak kura çekimi sonucunda belirlenecek.