TFF, devre arası transfer limitlerini açıkladı
TÜRKİYE Futbol Federasyonu, 2 Ocak Cuma günü başlayacak devre arası transfer döneminde kulüplerin limitlerini açıkladı. Devre arası transfer döneminde limiti en yüksek takım 12 milyar 867 milyon 502 bin 920 TL ile Galatasaray oldu. Galatasaray'ı; 7 milyar 856milyon 638 bin 973 TL ile Trabzonspor, 6 milyar 222 milyon 490 bin 850 TL Fenerbahçe ve 5 milyar 830 milyon 441 bin 31 TL ile Beşiktaş izledi. Harcama limiti en az olan kulüp ise 546 milyon 610 bin 657 TL ile Eyüpspor oldu.
TFF tarafından açıklanan harcama limitleri şöyle:
1. Galatasaray: 12.867.502.920
2. Fenerbahçe: 6.222.490.850
3. Samsunspor: 1.158.349.910
4. Beşiktaş: 5.830.441.031
5. RAMS Başakşehir FK: 1.311.498.136
6. Eyüpspor: 546.610.657
7. Trabzonspor: 7.856.638.973
8. Göztepe: 1.024.722.968
9. Çaykur Rizespor: 1.681.565.046
10. Kasımpaşa: 854.081.885
11. Konyaspor: 1.419.901.133
12. Alanyaspor: 935.098.664
13. Kayserispor: 940.370.334
14. Gaziantep FK: 712.535.047
15. Antalyaspor: 893.386.306
16. Kocaelispor: 1.077.536.000
17. Gençlerbirliği: 967.005.265
18. Fatih Karagümrük: 855.315.497