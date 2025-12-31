Haberler

TFF, devre arası transfer limitlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2 Ocak Cuma günü başlayacak devre arası transfer dönemi için kulüplerin harcama limitlerini duyurdu. Galatasaray, 12 milyar 867 milyon TL ile en yüksek limite sahipken, Eyüpspor 546 milyon TL ile en düşük limite sahip kulüp oldu.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, 2 Ocak Cuma günü başlayacak devre arası transfer döneminde kulüplerin limitlerini açıkladı. Devre arası transfer döneminde limiti en yüksek takım 12 milyar 867 milyon 502 bin 920 TL ile Galatasaray oldu. Galatasaray'ı; 7 milyar 856milyon 638 bin 973 TL ile Trabzonspor, 6 milyar 222 milyon 490 bin 850 TL Fenerbahçe ve 5 milyar 830 milyon 441 bin 31 TL ile Beşiktaş izledi. Harcama limiti en az olan kulüp ise 546 milyon 610 bin 657 TL ile Eyüpspor oldu.

TFF tarafından açıklanan harcama limitleri şöyle:

1. Galatasaray: 12.867.502.920

2. Fenerbahçe: 6.222.490.850

3. Samsunspor: 1.158.349.910

4. Beşiktaş: 5.830.441.031

5. RAMS Başakşehir FK: 1.311.498.136

6. Eyüpspor: 546.610.657

7. Trabzonspor: 7.856.638.973

8. Göztepe: 1.024.722.968

9. Çaykur Rizespor: 1.681.565.046

10. Kasımpaşa: 854.081.885

11. Konyaspor: 1.419.901.133

12. Alanyaspor: 935.098.664

13. Kayserispor: 940.370.334

14. Gaziantep FK: 712.535.047

15. Antalyaspor: 893.386.306

16. Kocaelispor: 1.077.536.000

17. Gençlerbirliği: 967.005.265

18. Fatih Karagümrük: 855.315.497

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
