TFF 2. Lig ve 3. Lig Yayın Hakları İçin İhale Süreci Başladı

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının yayın hakları için açık artırma usulüyle ihale süreci başlattı. İhaleye katılmak isteyen kuruluşlar için başvurular 18 Ağustos'ta sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının yayını için açık artırma usulüyle ihale süreci başlattı.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre, yayın haklarını almak isteyen kuruluşlar, 10 bin lira bedelle ihale dokümanını teslim alabilecek.

18 Ağustos Pazartesi saat 17.00'ye kadar sürecek başvuruların ardından 20 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ihale gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
