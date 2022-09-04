TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 İskenderunspor: 3 Spor Haberleri TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta karşılaşmasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı İskenderunspor'a 3-1 yenildi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta karşılaşmasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı İskenderunspor'a 3-1 yenildi. Stat: Pazar İlçe Hakemler: Murat Türkoğlu, Bülent Korkmaz, Ömer Lütfü Aydın Pazarspor: Yasin Davuş x, Oğulcan Enes Demiroğlu x, Onur Kızıltaş x, Eyüp Ensar Bozkurt x (Sercan Besler dk. 76 x), Yağız Aktaş x, Hakan Doğru x, İlhan Topatar x, İsmail Düzgün x, Önder Selimoğlu x (Eray Yüksel dk. 89 ?), Oğuzhan Eskiköy x (Bedirhan Özyurt dk. 89 ?), Özgür Kutlu x (Mehmet Cansın Çiçek dk. 60 x) İskenderunspor: Muhammet Can Tuncer xx, Kemal Tokak xx, Onur Ural xx, Emre Bekir xx (Ahmet Devret dk. 80 ?), Okan Dernek xx (Muhammed Enes Durmuş dk. 80 ?), Kaan Yüksel xx (İsmail Güven dki 65 xx), Onur Toprak xx, İrfan Başaran xx, Enes Soy xx (Kadir Ari dk. 56 x), Ali Keten xx, Yasin Abdioğlu xxx (Hamza Küçükköylü dk. 79 xx) Goller: İsmail Düzgün (dk. 24) (Pazarspor), Yasin Abdioğlu (dk. 3), Ahmet Devret (dk. 82), Hamza Küçükköylü (dk. 89) (İskenderunspor) Sarı kKartlar: Önder (Pazarspor), Okan (İskenderunspor) - RİZE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Pazarspor Türkoğlu Hisarcık Spor Haberler

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