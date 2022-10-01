TFF 2. Lig: Kocaelispor: 3 Balıkesirspor: 0 Spor Haberleri TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Kocaelispor, sahasında Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti. TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Kocaelispor, sahasında Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti. Stat: Darıca 15 Temmuz Şehir Hakemler: Sinan Özcan xx, Bülent Korkmaz xx, Hasan Erdoğan xx Kocaelispor: Mehmet T. xxx, Gökhan xx, Mehmet Y. xx, Atila xx, Diogo x, Cihat x ( Yiğit Ali dk. 79 xx), Tayfun xxx, Kubilay xx (Mertan dk. 90+1 ?), Samed x (Cem dk. 78 x), Beykan xxx (Bedirhan dk. 87 x), Okan xx Balıkesirspor: Yasin Yiğit x, Ayberk x, Birol x (Görkem dk. 46 x), Sedat Dursun xx (Sedat Yiğit Kurnaz dk. 90 x), Kağan xx, Hüseyin xx, Doğa xx, Berk x (Oğuz Han dk. 46 x), Berat xx, Halil xx, Emirhan x (Andaç dk. 72 x) Goller: Tayfun (dk. 20) (Kocaelispor), Beykan (dk. 45+2 pen.) (Kocaelispor), Tayfun (dk.79) (Kocaelispor) Sarı Kartlar: Sedat (Balıkesirspor), Ayberk (Balıkesirspor), Diogo (Kocaelispor), Mertan (Kocaelispor), Yiğit Ali (Kocaelispor) - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Balıkesirspor Yiğit Ali Spor Haberler

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