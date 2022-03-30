TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Akhisar Belediyespor: 0
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Eskişehirspor, TFF 2. Lig'in 32. haftasında sahasında ağırladığı Akhisar Belediyespor'u tek golle mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehirspor, TFF 2. Lig'in 32. haftasında sahasında ağırladığı Akhisar Belediyespor'u tek golle mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Efe Tanrıverdi xx, Hüseyin Can xx, Tuncay Ercan
Eskişehirspor : Efehan Kaptan xx, Muhammet Yahya Akbulut xx, Sezgin Coşkun xx, Berkay Tanır xx (Berkay Köse dk. 88 ?), Kaan Gaman xx, Utku Kızılkaya xx, Arda Okumuş xx, Bartu Göçmen xx, Ömer Faruk Söyler xx, Hasan Alp Altınoluk xxx (Göktuğ Kaan Ünüvar dk. 81 ?), Doğukan Ünal xx (Hasan Ulaş Uyğur dk. 76 x)
Teknik Direktör: Suat Kaya
Akhisar Belediyespor: Enes Kimia xx, Cengiz Demir xx, Furkan Korkut (Serkan Sefil dk. 65 xx), Mert Özyıldırım (Yusuf Kanal dk. 58 xx), Bertuğ Bayar xx, Yusuf Cihat Çelik xx, Oğuzcan Kesgin xx (Mert Efe Çölbeyi dk.59 xx), İbrahim İçuz (Recep Kutun dk. 83 ?), Gökmen Aydoğdu xx, Enes Tayfun xx, Kemal Cingirt xx
Teknik Direktör: Muhammet Yılmaz
Goller: Hasan Alp Altınoluk (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Sezgin Coşkun, Bartu Göçmen, Arda Okumuş, Doğukan Ünal, Muhammet Yahya Akbulut, Kaan Gaman (Eskişehirspor), Enes Kimia, İbrahim İçuz, Yusuf Kanal (Akhisar Belediyespor) - ESKİŞEHİR