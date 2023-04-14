TFF 2. Lig'de normal sezonun bitmesine 7 hafta var

Yarın 32. hafta maçlarının oynanacağı TFF 2. Lig'de normal sezonun bitimine 7 hafta kaldı.

Beyaz Grup'ta 19, Kırmızı Grup'ta 20 takımın katılımıyla başlayan TFF 2. Lig'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hakları dondurulan Kırmızı Grup ekipleri Adıyaman FK ile Diyarbekirspor'un ligden çekilmeleri kabul edildi.

Ligde normal sezonun bitiminde gruplarını ilk sırada bitirenler direkt 1. Lig'e çıkacak. Bir takımın daha 1. Lig'e yükseleceği ligde, gruplarında liderleri takip eden beşer ekip, play-off maçları oynayacak.

Gruplarında ikinci sırada yer alan ekipler doğrudan play-off üçüncü turuna yükselecek. Play-off birinci turunda normal sezonda gruplarında 3. ile 6. takım, 4. ile de 5. takım, tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

Çift maç üzerinden oynanacak ikinci turu geçenler üçüncü turda grupların 2. sırasındaki takımlarla karşılaşacak. Üçüncü turda galip gelen iki grubun finalistleri 1. Lig vizesi için mücadele edecek.

Beyaz Grup'ta 4, Kırmızı Grup'ta 2 takım TFF 3. Lig'e düşecek.

Beyaz Grup

Beyaz Grup'ta maç fazlası ve 62 puanla lider durumda bulunan Şanlıurfaspor'u 2 puan geriden Çorum FK takip ediyor.

Bu iki takım doğrudan 1. Lig'e yükselme yolunda avantajlı durumda bulunuyor. Bayburt Özel İdarespor'un ligden düşmesinin kesinleştiği grupta Sivas Belediyespor da bu hafta lige veda edebilir. Bu 2 takım dışında Tarsus İdmanyurdu ile İnegölspor da düşme hattında bulunuyor.

Kırmızı Grup

Kırmızı Grup'ta Kocaelispor'un en yakın rakiplerinin 5 puan önünde girdiği son 7 hafta öncesinde Bucaspor 1928, Bitexen Vanspor FK, 1461 Trabzon FK, İskenderunspor ve Ankara Demirspor play-off barajında yer alıyor.

Grupta 16 puanlı Pazarspor ve 20 puana sahip Baynet İnşaat Balıkesirspor son 7 haftaya düşme hattında girdi.