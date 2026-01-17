Futbol: TFF 2. Lig
TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta mücadele eden takımlar, 19. ve 21. haftada karşı karşıya geldi. Kırmızı Grup'ta Muş spor, Isparta 32 Spor'u 3-1 yenerken, Beyaz Grup'ta GMG Kastamonuspor ve Beykoz Anadoluspor berabere kaldı.
TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 19. haftası 3, Beyaz Grup'un 21. haftası 4 maçla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Muşspor-ISBAŞ Isparta 32 Spor: 3-1
Somaspor-Fethiyespor: 1-2
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: 1-8
Beyaz Grup:
GMG Kastamonuspor-Beykoz Anadoluspor: 1-1
Altınordu-İskenderunspor: 1-1
Muğlaspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-0
MKE Ankaragücü-Adana 01 FK: 0-0