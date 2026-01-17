Haberler

Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta mücadele eden takımlar, 19. ve 21. haftada karşı karşıya geldi. Kırmızı Grup'ta Muş spor, Isparta 32 Spor'u 3-1 yenerken, Beyaz Grup'ta GMG Kastamonuspor ve Beykoz Anadoluspor berabere kaldı.

TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 19. haftası 3, Beyaz Grup'un 21. haftası 4 maçla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup:

Muşspor-ISBAŞ Isparta 32 Spor: 3-1

Somaspor-Fethiyespor: 1-2

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: 1-8

Beyaz Grup:

GMG Kastamonuspor-Beykoz Anadoluspor: 1-1

Altınordu-İskenderunspor: 1-1

Muğlaspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-0

MKE Ankaragücü-Adana 01 FK: 0-0

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
