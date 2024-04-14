TFF 2. Lig'de 35. hafta maçları tamamlandı
TFF 2. Lig'de 35. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
1461 Trabzon FK-Bucaspor 1928: 3-0
Zonguldak Kömürspor-Adıyaman FK: 4-1
Kırklarelispor-Serik Belediyespor: 3-0
AcnTURK Sigorta Vanspor-Altınordu: 2-1
Diyarbekirspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 2-2
Hes İlaç Afyonspor-Ankara Demirspor: 3-0
Kırmızı Grup:
Denizlispor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 2-2
Somaspor-Uşakspor: 2-0
Alagöz Holding Iğdır FK-Belediye Derincespor: 2-2
GMG Kastamonuspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1
İnegölspor-Karaman FK: 1-0
Fethiyespor-Isparta 32: 5-0
Anagold 24Erzincanspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 0-0