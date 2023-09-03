TFF 2. Lig'de 2. Hafta Maç Sonuçları
TFF 2. Lig'de 2. hafta maçları tamamlandı. Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarda alınan sonuçlar açıklandı.
TFF 2. Lig'de 2. hafta maçlarına devam edildi.
Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Diyarbekirspor-Serik Belediyespor: 1-0
Bitexen Vanspor-Adıyaman FK: 2-1
1461 Trabzon FK-Zonguldak Kömürspor: 2-0
Ankaraspor- Ankara Demirspor : 3-0
Nazilli Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-0
Esenler Erokspor-Weecoins Kırklarelispor: 4-0
Kırmızı Grup:
Alagöz Holding Iğdır FK-Etimesgut Belediyespor: 0-0
Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Uşakspor: 0-0
GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-0
Düzcespor-Belediye Derincespor: 2-1
İnegölspor-Fethiyespor: 0-0
Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Somaspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1-0
Denizlispor-Karaman FK: 1-1
Menemen FK-Isparta 32 Spor: 0-1