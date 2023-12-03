TFF 2. Lig'de 16. hafta maç sonuçları
TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan 16. hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar açıklandı.
TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 16. hafta karşılaşmaları oynandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Serik Belediyespor-Tuna Tarım Kırklarelispor: 0-0
Bursaspor-Esenler Erokspor: 1-1
Altınordu-Vefa Group Vanspor: 1-1
Ankara Demirspor-Hes İlaç Afyonspor: 1-1
Nazilli Belediyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-4
Ankaraspor-Karacabey Belediyespor: 1-1
Bucaspor 1928- 1461 Trabzon FK: 1-1
Adıyaman FK-Zonguldak Kömürspor: 2-1
Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri-Diyarbekirspor: 0-0
Kırmızı Grup
Isparta 32 Spor-Fethiyespor: 3-0
İskenderunspor-Menemen FK: 1-2
Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor-Anagold 24Erzincanspor: 0-0
Belediye Derincespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-3
Düzce Cam Düzcespor-Sarıyer: 4-2
Amed Sportif Faaliyetler- Gmg Kastamonuspor : 1-2
Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Denizlispor: 0-1
Karaman FK-İnegölspor: 1-0
Uşakspor-Somaspor: 0-1