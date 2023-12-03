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TFF 2. Lig'de 16. hafta maç sonuçları

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TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan 16. hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar açıklandı.

TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 16. hafta karşılaşmaları oynandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Serik Belediyespor-Tuna Tarım Kırklarelispor: 0-0

Bursaspor-Esenler Erokspor: 1-1

Altınordu-Vefa Group Vanspor: 1-1

Ankara Demirspor-Hes İlaç Afyonspor: 1-1

Nazilli Belediyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-4

Ankaraspor-Karacabey Belediyespor: 1-1

Bucaspor 1928- 1461 Trabzon FK: 1-1

Adıyaman FK-Zonguldak Kömürspor: 2-1

Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri-Diyarbekirspor: 0-0

Kırmızı Grup

Isparta 32 Spor-Fethiyespor: 3-0

İskenderunspor-Menemen FK: 1-2

Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor-Anagold 24Erzincanspor: 0-0

Belediye Derincespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-3

Düzce Cam Düzcespor-Sarıyer: 4-2

Amed Sportif Faaliyetler- Gmg Kastamonuspor : 1-2

Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Denizlispor: 0-1

Karaman FK-İnegölspor: 1-0

Uşakspor-Somaspor: 0-1

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu GMG Kastamonuspor Ankara Demirspor 1461 Trabzon Futbol Spor Güncel Haberler

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