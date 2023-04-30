TFF 2. Lig: Çorum FK: 1 Düzce Cam Düzcespor: 0

TFF 2. Lig 35. hafta mücadelesinde Çorum FK, sahasında Düzce Cam Düzcespor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig 35. hafta maçında Düzcespor ile sahasında karşılaşan Çorum FK, rakibini 1-0 yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj elde etti. Mücadeleyi Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, protokol üyeleriyle birlikte izledi. Maçın ardından ev sahibi ekipte büyük bir sevinç yaşandı.

Stad: Çorum Şehir

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xx, Muhammed Ali Doğan xx

Çorum FK: Ali xx, Emre xx, Eren xx (Hurşit dk. 76 xx), Atakan xxx, Gökhan xx, Suat xx, Selim xx (Sinan dk. 64 x), Murat xx (Atakan Cangöz dk. 76 xx), Ferhat xx, Serkan xx, Erkan xx

Düzce Cam Düzcespor: Ersin x, Emre x, Yasin x (İbrahim dk. 76 xx), Sedat x, Kerem x, Eren Karadağ x (Erçin dk. 76 x), Koray x, Çınar x (Muhammed Rıdvan dk. 76 x), Savaş x, Altar Han x (Recep dk. 90+1), Osman x

Gol: Atakan (dk. 90) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Çınar, Savaş, Kerem (Düzce Cam Düzcespor) - ÇORUM