TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Afyonspor, 1461 Trabzon'a 3-0 mağlup oldu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. haftasında Afyonspor, evinde karşılaştığı 1461 Trabzon'a 3-0 yenildi. Maçta Batuhan Kör 2 gol atarken, İlhan Depe de bir gol kaydetti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. haftada Afyonspor evinde karşılaştığı 1461 Trabzon'a 3-0 mağlup oldu.
Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Mücahit Değirmenci, Sefa Özcan
Afyonspor: Boran Güngör, Batuhan Çakır, Burak Topçu (Emirhan Sefa Öz dk. 60), Yunus Emre Mertoğlu (İsmail Mert Bayrak dk. 81), Samet Semiz, Emre Dayan, Osman Yavuz (Hüseyin Şahin dk. 60), Koray Zorlu (Emirhan Aktürk dk. 60), Utku Büyükköse, İrfan Köse, Hüseyin İçlek
1461 Trabzon: Ömer Kahveci, Buğrahan Karslı, Abdurahman Emir Alagöz, Ali Han Tuncer (Musa Caner Aktaş dk. 65), Tunahan Ergül (Taha Can Velioğlu dk. 86), Atabey Çiçek, İlhan Depe (Emirhan Zaman dk. 76), Selimhan Solmaz (Rahmi Can Mutlu dk. 85), Bahadır Erol, Batuhan Kör (Hurşit Taşçı dk. 76), Hüseyin Eren Bektaş
Goller: Batuhan Kör (dk. 33 ve 56), İlhan Depe (dk. 73) (1461 Trabzon)
Sarı kartlar: Samet Semiz, Hüseyin İçlek, Emre Dayan (Afyonspor), İrfan Köse (1461 Trabzon) - AFYONKARAHİSAR