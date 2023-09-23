TFF 2. Lig: Belediye Derincespor: 0 Uşakspor: 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup beşinci hafta karşılaşmasında Uşakspor'u ağırlayan Belediye Derincespor, ilk yarısı golsüz geçen maçı 1-0 kaybetti. Maçta en dikkat çeken ayrıntı ise Uşakspor'un yeni sezonda forma yaptıramaması ve geçen yılki formaların üzerine bu seneki oyuncuların isimlerinin yazılmış olması oldu.

Hakemler: Burak Taşkınsoy, Emrah Akkaya, Anıl Küçükkaraca

Belediye Derincespor: Hüseyin Yılmaz, Alattin Hamza Ok (Tuğkan Kamışoğlu dk. 25), Ünal Emre Durmuşhan (Bilal Gündoğdu dk. 62), Erdi Can Şehit (Ali Gündoğdu dk. 75), Okan Baydemir (Eren Bayraktar dk. 75), Mehmet Akyüz, Erman Bulucu, Alperen Pak, Tarık Mayhoş, Volkan Altınsoy (Alpay Çelebi dk.62), Taha Aydınlı

Yedekler: Eray Birniçan, Oğuz Kocabal, Furkan Şeker, Hüseyin Karabey, Görkem Yılmaz

Teknik Direktör: Turhan Sofuoğlu

Uşakspor: İbrahim Bağcı, İsmet Kavuştu, Aras Aydın, Şamil Başaran (Sertan Yiğenoğlu dk. 90), Ahmet Hakan Şahin (Oğulcan İnanç dk. 46), Cem Aktaş (Soner Besen dk. 90), İbrahim Çağrı Oğuz (Gökmen Aydoğdu dk. 46), Ömer Faruk Çalışkan, Tolga Çokkoşan, Ege Özkayımoğlu (Alperen Kahraman dk. 80), Ömer Gür

Yedekler: Soykan Alp Aydın, Onur Kıntaş, Kubilay Eren Şahin, Emre Can Geçgel, Baran Okutan

Teknik Direktör: Nazım Gülay

Gol: Ege Özkayımoğlu (dk.68) (Uşakspor)

Sarı kartlar: Tarık Mayhoş (Belediye Derincespor), Ömer Faruk Çalışkan, Aras Aydın (Uşakspor) - KOCAELİ