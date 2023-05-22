TFF 188 sicil nolu Orduspor, namağlup şampiyon oldu

Ordu Valisi Tuncay Sonel, 2. Amatör Küme Ligi'nde namağlup şampiyon olan TFF 188 sicil nolu Orduspor'u ve oyuncuları tebrik etti.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, 2. Amatör Küme Ligi'nde namağlup şampiyon olan TFF 188 sicil nolu Orduspor'u ve oyuncuları tebrik etti.

1967 yılında kurulan ve UEFA kupasında Türkiye'yi temsil eden, milli takıma kazandırdığı futbolcularla, elde ettiği sportif başarılarla Türk futbolunda seçkin bir yeri olan, ancak son yıllarda yaşadığı ekonomik ve yönetimsel sorunlar nedeniyle yeşil sahalardan uzak kalan, TFF 188 sicil nolu Orduspor, Vali Tuncay Sonel'in yoğun gayret ve çabaları sonucu katıldığı 2. amatör küme liginde namağlup şampiyon oldu.

FİFA tarafından konulan transfer yasağından dolayı 4 sezon boyunca transfer yapamayan ve liglere katılamayan Orduspor, Vali Tuncay Sonel'in öncülüğünde 2,5 yıl boyunca sürdürülen girişim ve temasların sonucunda FİFA'nın koyduğu transfer yasağı kaldırılarak, 2. amatör küme liginin başlamasına 1 gün kala lige katılmıştı.

Depremlerden en çok etkilenen illerden birisi olan Hatay'daki kulüplerden transfer ettiği futbolculara ve teknik heyete, 2. transfer döneminin son gününde lisans çıkartan Orduspor takımı, 2. Amatör küme liginde oynadığı 12 maçın tamamını farklı skorlarla kazanarak, 36 puanla namağlup olarak 2. amatör küme liginin şampiyonu oldu.

Efsane Orduspor'u yıllar sonra tekrar yeşil sahalara döndüren ve müsabakalarında yalnız bırakmayan Vali Tuncay Sonel, şampiyonluk kupasını kaldırdığı sezonun son maçında da Orduspor'u yalnız bırakmadı. Şampiyonluk sevincini futbolcular ve taraftarla birlikte yaşayan Vali Tuncay Sonel, Fevziçakmakspor ile oynanan maçın ardından sahaya inerek, şampiyon olan futbolcuları ve teknik heyeti kutladı.

Maçın bitimi ile birlikte Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından kupa seremonisi düzenlendi.

Ordu ASKF Başkanı Metin Kır, 2. Amatör küme liginde şampiyon olan Orduspor tebrik ederek, "Valimiz bu takımı küllerinden doğurdu, kendisinin sayesinde büyük bir mücadele verildi. Bu mücadelenin sonucunda da Orduspor takımımız ligi şampiyon olarak bitirdi. Orduspor'umuzu tebrik ediyoruz" dedi ve şampiyonluk kupasını Vali Tuncay Sonel'e takdim etti.

Vali Tuncay Sonel ise şampiyon futbolculara seslenerek, "TFF 188 sicil nolu Orduspor, hem Ordu'nun, hem de Türk futbolunun bir değeri idi. Şehre heyecan getirdiniz. Orduspor'un yaşaması lazımdı. Allah'ın izniyle inşallah gelecek yıl bu zamanda BAL'da göreceğiz bu takımı. Devamında da inşallah profesyonel ligde göreceğiz. Bize yaşattığınız heyecan için hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ordulu hemşehrilerimize de takımlarına sahip çıktıkları için çok teşekkür ediyorum. Şampiyonluk kutlu olsun" diyerek, kupayı takım kaptanı Muhammed Tuncer'e verdi.

Kupayı teslim alan Orduspor futbolcuları, şampiyonluk sevincini taraftarları ile birlikte doyasıya yaşadı. - ORDU