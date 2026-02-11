Haberler

Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'den 10 kulübü ve bazı oyuncuları Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. Disiplinsizlik nedeniyle Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi önemli kulüplerin yanı sıra 1. Lig ekipleri de sevk listesinde yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre müşavirlik; çeşitli sebeplerden dolayı Başakşehir, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Kayserispor, Kocaelispor, Samsunspor ve Trabzonspor'u disipline gönderdi.

Kulüplerin yanı sıra Gaziantep FK forması giyen Drissa Camara, kural dışı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

Hukuk müşavirliği, 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Serikspor ve Erzurumspor FK'yi de farklı sebeplerden ötürü disipline sevk etti.

Kulüplerin yanı sıra Çorum FK oyuncusu İbrahim Sehic, antrenör Mehmet Aktürk ile Çorum yöneticisi Mustafa Soley, Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, Ankara Keçiörengücü oyuncusu İbrahim Akdağ, Bandırmasporlu futbolcu Douglas Tanque ile Manisa FK oyuncusu Bobby Adekanye, tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
