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TFF'den Ziraat Türkiye Kupası'nda yabancı kuralı değişikliği

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TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda 10+4 yabancı kuralını kaldırdı. Kulüpler, 14 yabancı oyuncuyu yaş sınırı olmaksızın oynatabilecek. Trendyol 1. Lig'de ise sahada 6, listede 8 yabancı hakkı tanındı. Düzenleme sadece mevcut oyuncular için geçerli.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda 10+4 yabancı futbolcu kuralının uygulanmayacağını açıkladı. TFF, kulüplerin belirledikleri 14 yabancı futbolcuyu yaşlarına bakılmaksızın oynatabileceklerini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerden gelen talepler doğrultusunda 2026-2027 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nde değişikliğe gitti. TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüpleri, A takım listesine yazamadıkları, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcuları ve/veya yabancı uyruklu futbolcuları Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında oynatabileceklerdir. 10+4 yabancı futbolcu kuralı Ziraat Türkiye Kupası'nda uygulanmayacak ve kulüpler, belirledikleri 14 yabancı oyuncuyu yaşlarına bakılmaksızın oynatabileceklerdir. Trendyol Süper Lig kulüplerimiz, müsabaka isim listesine 14'ten fazla yabancı uyruklu futbolcu yazamayacaklardır. Trendyol 1. Lig ekiplerimiz ise sahada aynı anda en fazla 6 yabancı futbolcu bulundurmak koşuluyla müsabaka isim listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir. Düzenleme, kulüplerin mevcut kadrolarında bulunan oyuncular için geçerli olup, statü değişikliğinin yapıldığı 26.08.2026 tarihinden sonra kadroya dahil edilen oyuncular bu düzenlemeden yararlanamayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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