TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final Programı Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, 1. Lig Play-Off yarı finalinde Boluspor ile Bandırmaspor'un karşılaşacağı programı duyurdu. Maçlar 19 ve 23 Mayıs'ta oynanacak.
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), 1'inci Lig Play-Off 2'nci Tur programını açıkladı.
1'inci Lig Play-Off 1'inci Tur maçlarının tamamlanmasının ardından yarı finale yükselen iki ekip belli oldu. Bandırmaspor evinde Erzurumspor FK'yı 2-0 ile geçerken, Boluspor ise deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek turladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yarı finalde karşı karşıya gelecek Boluspor ile Bandırmaspor eşleşmesinin programını duyurdu.
Yarı final programı şu şekilde:
19 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Boluspor - Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu)
23 MAYIS CUMA
16.00 Bandırmaspor - Boluspor (Bandırma 17 Eylül Stadyumu)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor