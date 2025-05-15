TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final Programı Açıklandı

TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final Programı Açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu, 1. Lig Play-Off yarı finalinde Boluspor ile Bandırmaspor'un karşılaşacağı programı duyurdu. Maçlar 19 ve 23 Mayıs'ta oynanacak.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), 1'inci Lig Play-Off 2'nci Tur programını açıkladı.

1'inci Lig Play-Off 1'inci Tur maçlarının tamamlanmasının ardından yarı finale yükselen iki ekip belli oldu. Bandırmaspor evinde Erzurumspor FK'yı 2-0 ile geçerken, Boluspor ise deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek turladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yarı finalde karşı karşıya gelecek Boluspor ile Bandırmaspor eşleşmesinin programını duyurdu.

Yarı final programı şu şekilde:

19 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Boluspor - Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu)

23 MAYIS CUMA

16.00 Bandırmaspor - Boluspor (Bandırma 17 Eylül Stadyumu)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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