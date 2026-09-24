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TFF 1. Lig lideri Kayserispor, milli arada 5 günlük izine çıktı

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TFF 1. Lig lideri Kayserispor, milli arada 5 günlük izine çıktı
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TFF 1. Lig lideri Kayserispor, milli arada bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını tamamlayıp 5 günlük izne çıktı. Sarı-kırmızılılar, 9. haftada oynayacağı Manisa FK maçı hazırlıklarına 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 18.00’de devam edecek.

Lige verilen milli arada çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayan Kayserispor, 5 günlük izine çıktı.

TFF 1. Lig lideri Kayserispor'da 5 günlük izin başladı. Ligin 8. haftasında deplasmanda oynadığı ve 1-0 kazandığı Mardin 1969 Spor maçının ardından Kayseri'ye dönerek çalışmalarına ara vermeden devam eden sarı-kırmızılılar bugün sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Kayserispor ligin 9. haftasında oynayacağı Manisa FK maçı hazırlıklarına 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 18.00'de yapacağı antrenman devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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