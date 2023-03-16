Teşekkürler Yiğido! Fiorentina'ya 4-1 kaybeden Sivasspor, Avrupa'dan elendi

UEFA Konferans Ligi son 16 Turu'nda Sivasspor, 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Fiorentina'yı ağırladı. Maçta ilk golü atan temsilcimiz Sivasspor, Fiorentina'ya 4-1 kaybederek Avrupa'ya veda etti.

Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Konferans Ligi'ne Son 16 Turu'nda veda etti. İlk maçta Fiorentina'ya deplasmanda kaybeden Yiğido, İtalyan ekibine kendi evinde 4-1'lik skorla kaybetti.

PERDEYİ ERDOĞAN AÇTI

Sivasspor, 35'te Erdoğan Yeşilyurt'un nefis golüyle öne geçti. 44'te Arthur skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

MILENKOVIC UMUTLARI BİTİRDİ

62. dakikada Nİkola Milenkovic ile Fiorentina öne geçti. 78'de Goutas, kendi ağlarını buldu. Fiorentina skoru 3-1'e getirdi. Hakan Arslan, 81'de kırmızı kart gördü. 90'da Castrovilli son sözü söyledi. Temsilcimiz Sivasspor dişli rakibiyle başabaş mücadele etse de istediği skoru alamadı ve Avrupa'ya veda etti.

SİVASSPOR'UN AVRUPA MACERASI

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 mağlup ederken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 yenildi. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 yenmeyi başararak grubunu lider tamamlayıp Fiorentina'yı kurada çekmişti.

TAKIMIN ÖNEMLİ İSİMLERİ YER ALMADI

Sivasspor'da Caner Osmanpaşa, Mustafa Yatabare, Robin Yalçın sakatlığı dolayısıyla şans bulamadı. İlk maçın son dakikalarında kırmızı kart gören Max Gradel ise cezası sebebiyle yer almadı.