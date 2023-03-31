Tesadüfün böylesi! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin oynanacağı haftaya dev maçlar denk geldi

Milli aranın bitmesinin ardından Süper Lig ve Avrupa'nın önemli liglerine start veriliyor. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin oynanacağı haftaya Manchester City-Liverpool, Bayern Münih-Dortmund, Napoli-Milan ve PSG-Lyon gibi önemli karşılaşmalar denk geldi.

Milli aranın tamamlanmasıyla liglerin başlamasını futbolseverler coşkuyla karşılıyor. 1 Nisan Cumartesi günü ve 2 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmalar nefes kesecek.

AÇILIŞ MANCHESTER CİTY-LIVERPOOL

Cumartesi günü saat 14.30'da Manchester City ve Liverpool karşı karşıya geliyor. Son 10 yılda İngiltere'yi ve Şampiyonlar Ligi'ni kasıp kavuran bu iki takım, şimdilerde Arsenal'ın gerisinde. İkinci sıradaki City'nin şampiyonluk umutları ise hayli güçlü.

AKŞAM DER-KLASSIKER

Almanya Bundesliga'da şampiyonluk düğümünün çözüleceği Bayern Münih-Borussia Dortmund 'Der-Klassıker' saat 19.30'da başlayacak. Dortmund, Münih'e lider olarak gidiyor.

PAZAR GÜNÜ FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ

Pazar günü saat 20.30'da Spor Toto Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Fenerbahçe ve Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Türkiye'deki derbinin oynanacağı haftaya denk gelen diğer büyük maçlar da ilginç bir tesadüf oldu.

PSG-LYON VE NAPOLI-MILAN AYNI SAATTE

Fransa'da 66 puanla lider olan PSG, bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan 10. sıradaki Lyon'u ağırlıyor. Karşılaşma 21.45'te başlayacak. İtalya'da ise aynı saatte başlayacak maçta en yakın takipçisine 19 puan fark atan lider Napoli, 4. sıradaki Milan'ı konuk edecek. Ligi ilk 3 içinde bitirmek isteyen Milan için bu maç oldukça önemli.