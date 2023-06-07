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Hayranları yıkıldı! Lionel Messi oynayacağı kulübü resmen açıkladı

Spor Haberleri

PSG'den ayrılan Lionel Messi, kariyerini ABD'de sürdürecek. Arjantinli efsane, yeni sezonda Inter Miami'de forma giyeceğini açıkladı. Messi'nin Barcelona'ya dönmesini bekleyen hayranları bu kararla yıkıldı.

Lionel Messi, Inter Miami'de! Yıldız futbolcu kariyerine MLS'te devam edeceğini açıkladı. Messi, Suudi Arabistan'dan gelen yıllık 500 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşmeyi reddetti.

"BARCELONA'YA DÖNMEK İSTİYORDUM"

Lionel Messi tercihiyle ilgili "Barcelona'ya geri dönmeyeceğim. Inter Miami'ye gideceğim. Futbolu farklı bir şekilde deneyimlemek için MLS'e gitmenin zamanı gelmişti. Barcelona'ya gerçekten dönmek istiyordum, bunun için çok heyecanlıydım ancak gittiğimde daha önce yaşadıklarımı tekrardan yaşamak istemedim. Geleceğimi başkasının ellerine bırakmak istemedim" açıklamasını yaptı.

Tercihini yaptı! Lionel Messi oynayacağı kulübü resmen açıkladı, hayranları yıkıldı

DAVID BECKHAM'IN TAKIMI

Inter Miami'nin ortakları arasında efsane futbolcu David Beckham da var. Lionel Messi'nin transferinde Beckham da büyük rol oynadı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Lionel Messi PSG Spor Haberler

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