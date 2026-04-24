Tera Holding Beşiktaş'a forma sponsoru olacağını duyurdu

TERA Holding, Beşiktaş ile iki yıllık forma sırt sponsorluğu anlaşması imzalayacağını duyurdu. Anlaşmanın, mayıs ayının ilk haftasında duyurulması bekleniyor.

Tera Holding ile Beşiktaş arasında yürütülen forma sponsorluğu görüşmelerinde sona gelindi. Tera Holding, siyah-beyazlı kulübün forma sırt sponsoru olacak. Anlaşmanın iki yıllık olması planlanırken, resmi duyurunun mayıs ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

Yapılacak iş birliği kapsamında sadece forma sponsorluğu değil, aynı zamanda 'Beşiktaş Tatil' uygulamasının da hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu adımın kulübün ticari gelirlerini çeşitlendirmesi hedefleniyor.

Anlaşmanın Beşiktaş'ın yeni sezon mali yapısına doğrudan katkı sağlaması öngörülüyor. Sponsorluk gelirinin kulüp bütçesinde önemli bir yer tutacağı ifade edilirken, finansal açıdan rahatlatıcı bir etki yaratması bekleniyor.

Şirket, Beşiktaş ile gerçekleştireceği iş birliğiyle spor ekonomisine katkısını artırmayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Formula 1 aracı İstanbul sokaklarında: Bir anda geçti, neye uğradığımı şaşırdım

Vatandaşa kesilen haksız ceza, Bakan Uraloğlu'nun talimatıyla iptal edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

