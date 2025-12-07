Tepecikspor'dan önemli galibiyet

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Ada Stadyumu'nda oynanan mücadelede Tepecikspor, konuk ettiği Söğütspor'u Tezcan Erdoğan ve Emre Yanık'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Mert Tosun'un yönettiği karşılaşmaya Tepecikspor hızlı başladı. Maçın henüz 6. dakikasında sahneye çıkan Tezcan Erdoğan, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti ve ilk yarının skorunu belirledi.

İkinci yarıda da oyun kontrolünü elden bırakmayan Tepecikspor, 66. dakikada bu kez Emre Yanık'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Tepecikspor, sahadan 2-0 galip ayrılarak puanını 14'e yükseltti.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Tepecikspor takım kaptanı Mert Sarı, galibiyete inançlarının tam olduğunu belirtti. Sarı, şunları dile getirdi:

"Kazanacağımızı biliyorduk. Maçın ilk yarısı iyi başladık. İkinci yarıda da kontrol bizde idi. Tüm taraftarlarımıza bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz. Sizlere de ayrıca teşekkür ederiz."

Tepecikspor Teknik Direktörü Hasan Basri Kara ise saha şartlarına rağmen oyuncularının gösterdiği mücadeleden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kara, gelecek hafta oynayacakları derbiye de değindi:

"Zemin yağıştan dolayı kötüydü ama oyuncularımız gayet iyi mücadele etti. İyi mücadele eden her zaman kazanır. Çok şükür Allah nasip etti ve kazandık. Bu hafta sonu TKİ Tavşanlı Linyitspor ile karşılaşacağız. Şehrimizin iki güzel takımı karşı karşıya gelecek, önemli olan dostluk ve futbolun kazanması. Onlarla birlikte en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

Bu sonuçla Tepecikspor, ligdeki mücadelesinde kritik bir galibiyet alarak 14 puana ulaştı. - KÜTAHYA