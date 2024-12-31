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Tepebaşı Spor Kulübü Yüzücüsü Hakan Bilgetecan Türkiye 5'incisi Oldu

Tepebaşı Spor Kulübü Yüzücüsü Hakan Bilgetecan Türkiye 5'incisi Oldu
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Tepebaşı Spor Kulübü yüzücüsü Hakan Bilgetecan, Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 15 yaş kategorisinde Türkiye 5'incisi olarak Eskişehir'e döndü. Diğer sporcular da kendi derecelerini geliştirdi.

Tepebaşı Spor Kulübü yüzücüsü Hakan Bilgetecan, Türkiye Yüzme Federasyonunun 24-28 Aralık tarihlerinde düzenlediği Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 15 yaş Türkiye 5'incisi oldu.

Tepebaşı Spor Kulübü sporcuları, katıldığı müsabakalarda derece elde ederek Eskişehir'i başarı ile temsil etmeye devam ediyor. Tepebaşı Spor Kulübü yüzücüsü 6 sporcu son olarak Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası katıldı. 24-28 Aralık tarihlerinde Gaziantep'te yapılan ve 1071 sporcunun katıldığı şampiyonada sporcu Hakan Bilgetecan, 50 metre serbest yüzmede 15 yaş Türkiye 5'incisi olarak Eskişehir'e döndü. Diğer 5 sporcu da şampiyonada kendi derecelerini geliştirmeyi başardı.

Sporcular, Tepebaşı Spor Kulübü bünyesinde yüzme sporunu yapmaktan ve dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Tepebaşı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Özcan Erkaya, yaptığı değerlendirmede, "Kurulduğu günden bugüne kadar birçok başarıya imza atan kulübümüz, Eskişehir'i temsil etmeye devam ediyor. Genç yüzücülerimiz hem kulübümüzü hem şehrimizi gururlandırıyor. Kulüp olarak kentteki tüm gençlerin ve çocukların spor ile tanışması, başarılı sporcu olmaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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