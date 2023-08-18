Tepebaşı Belediyesi'ne ait parka zarar verildi

Tepebaşı Belediyesi'nin Fevzi Çakmak Mahallesi Güleç Sokak'ta bulunan parkındaki banklara, piknik masalarına, spor aletlerine, çöp kutularına ve çocuk oyun grubuna zarar verildi. Yetkililer, vatandaşları kendilerine sunulan hizmetlere ve ortak kullanım malzemelerine sahip çıkarak zarar vermeye çalışanlara karşı, Tepebaşı Belediyesi'ne ve güvenlik güçlerine ulaşarak bu kişileri engellemeye davet etti.

Tepebaşı Belediyesi'nin Fevzi Çakmak Mahallesi Güleç Sokak'ta bulunan parkındaki banklara, piknik masalarına, spor aletlerine, çöp kutularına ve çocuk oyun grubuna zarar verildi.

Tepebaşı Belediyesi'nin kent halkının hoşça ve keyifle vakit geçirebilmesi adına hizmete sunduğu parklar, hırsızlar ve şehir magandalarının hedefi oldu. Fevzi Çakmak Mahallesi Güleç Sokak'ta bulunan ve 2021 ile 2022 yıllarında verilen zarar sonrası yenilenerek vatandaşın kullanımına sunulan parkın yine spor aletlerine, oyun alanlarına ve oturma banklarına, kendini bilmez kişilerce zarar verildiği görüldü.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri konuya ilişkin değerlendirmelerinde, kent halkının ödemiş olduğu vergileri ile hizmete dönüşen uygulamaların, kendini bilmeyen kişilerce ısrarla ve defalarca tahrip edilmesine seyirci kalınamayacağını belirtti. Yetkililer, vatandaşları kendilerine sunulan hizmetlere ve ortak kullanım malzemelerine sahip çıkarak zarar vermeye çalışanlara karşı, Tepebaşı Belediyesi'ne ve güvenlik güçlerine ulaşarak bu kişileri engellemeye davet etti.