Tepebaşı Belediyesi Futbol Yaz Okulu Başladı

Tepebaşı Belediyesi, çocukların yaz mevsimini verimli ve sağlıklı biçimde geçirmesi için 7-13 yaş arası çocuklar için Futbol Yaz Okulu düzenliyor. Uzman eğitmenler tarafından temel futbol eğitimi verilen yaz okulu, Behiç Erkin Spor Kompleksi, Esentepe Halı Sahası ve Ediz Bahtiyaroğlu Futbol Sahası'nda haftada iki gün 2 saat olarak gerçekleştiriliyor. Etkinlik 4 Eylül'e kadar devam edecek.

Tepebaşı Belediyesi'nin 7-13 yaş arası çocuklar için düzenlediği Futbol Yaz Okulu başladı.

Tepebaşı Belediyesi, çocukların yaz mevsimini verimli ve sağlıklı biçimde geçirmesi için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda yaşama geçirilen Futbol Yaz Okulu başladı.

7-13 yaş arası çocuklar için düzenlenen yaz okulu programı haftada iki gün 2 saat olmak üzere Behiç Erkin Spor Kompleksi, Esentepe Halı Sahası ve Ediz Bahtiyaroğlu Futbol Sahası'nda yürütülüyor. Uzman eğitmenler tarafından temel futbol eğitiminin verildiği yaz okulunda, çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.

4 Eylül'e kadar devam edecek Futbol Yaz Okulu hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler, 0 (530) 158 34 28 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.