Tepebaşı Belediyesi Açık Hava Egzersizleriyle Eskişehirlileri Sporla Buluşturuyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında düzenlenen açık hava egzersizleri, 3 Temmuz'dan itibaren Eskişehirlileri yeniden sporla buluşturacak. Egzersiz programlarına katılacak vatandaşlar, "Sağlınız için havlunuzu ve matınızı yanınızda getirmeyi unutmayın" uyarısında bulunuldu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında düzenlenen açık hava egzersizleri, 3 Temmuz'dan itibaren Eskişehirlileri yeniden sporla buluşturacak.

Tepebaşı Belediyesi'nin kent halkının spor ile buluşması adına yaşama geçirdiği etkinlikler sürüyor. Bu kapsamda Tepebaşı sakinlerinin ilgi gösterdiği egzersiz programları da başlıyor. Pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri düzenlenecek açık hava egzersizleri 6 farklı noktada yapılacak.

3 Temmuz'dan itibaren pazartesi ve çarşamba günleri Batıkent Mahallesi Bestekar Hacı Arif Bey Parkı'nda saat 09.00'da, 4 Temmuz'dan itibaren salı ve perşembe günleri Kumlubel Mahallesi Aydınlı Sokak'ta Batıkent Mahallesi M. Abdülcemil Kırımoğlu Parkı ve Şeker Mahallesi Şeker Parkı'nda saat 09.00'da; 8 Temmuzdan itibaren her cumartesi saat 09.50'de Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda ve saat 11.15'te Özdilek yanı koruluk alanda, 9 Temmuz'dan itibaren her pazar saat 09.50'de Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda ve saat 11.00'da Özdilek yanı koruluk alanda düzenlenecek yaz egzersizlerine 18-65 yaş arası vatandaş katılabilecek. 9 Temmuz'dan itibaren her pazar saat 11.00'de ise Özdilek yanı koruluk alanda çocuk tae-bo düzenlenecek.

Tepebaşı yetkilileri egzersiz programlarına katılacak vatandaşlara, "Sağlınız için havlunuzu ve matınızı yanınızda getirmeyi unutmayın" uyarısında bulundu. Egzersiz programları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 324 25 22 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.