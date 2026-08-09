Arda Azkara'dan Çiftler Şampiyonluğu
ENKA Open ATP Challenger'da milli tenisçi Arda Azkara ve İngiliz partneri James MacKinlay, finalde Betov-Simakin ikilisini 6-3 ve 6-1 yenerek şampiyon oldu. Azkara, kariyerinin ikinci ATP Challenger çiftler zaferini elde etti.
ENKA Open ATP Challenger Tenis Turnuvası'nda çiftler şampiyonluğunu milli tenisçi Arda Azkara ve İngiliz partneri James MacKinlay kazandı.
ENKA Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyonun çiftler finalinde Arda Azkara-James MacKinlay ikilisi, Sergey Betov ve Ilia Simakin'le karşılaştı. Azkara-MacKinlay, final mücadelesini 6-3 ve 6-1'lik setlerle kazanarak turnuvayı şampiyon tamamladı.
ENKA sporcusu Arda Azkara, elde ettiği şampiyonlukla kariyerinin ikinci ATP Challenger çiftler şampiyonluğunu elde etti.
Kaynak: AA