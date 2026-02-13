Haberler

Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya Açık'ta oynanan bir tenis maçında, topun hızına ayak uydurmaya çalışan kameramanın performansı büyük ilgi gördü. Maç boyunca sürekli hareket halinde olan ve oyunun her anını kadraja almak için büyük çaba sarf eden kameraman, sosyal medya kullanıcılarından 'Helal olsun' yorumları aldı.

  • Avustralya Açık tenis maçında bir kameramanın topu takip etmek için yoğun çaba sarf ettiği görüldü.
  • Sosyal medyada paylaşılan görüntüler viral oldu ve birçok kullanıcı kameraman için 'Helal olsun' yorumları yaptı.

Avustralya Açık'ta oynanan bir tenis maçında görev yapan kameramanın performansı sosyal medyada dikkat çekti. Mücadele kadar saha kenarındaki görüntüler de konuşuldu.

TOPU TAKİP ETMEK İÇİN BÜYÜK ÇABA

Maç boyunca topun hızına ayak uydurmaya çalışan kameramanın yoğun temposu izleyenlerin gözünden kaçmadı. Sürekli hareket halinde olan görevli, oyunun her anını kadraja almak için büyük çaba sarf etti.

"HELAL OLSUN" YORUMLARI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken, birçok kullanıcı kameraman için "Helal olsun" yorumları yaptı. O anlar turnuvanın en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti

Videoyu paylaştı, 2 gün sonra can verdi! Yediği şey akılalmaz
Bakan Gürlek'in cevap vermek istemediği soru

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in cevap vermek istemediği soru
Nijer'den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz

Dünya bu mesajı konuşuyor: Fransa ile savaşa gireceğiz
Kerem Aktürkoğlu hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Kerem hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti

Videoyu paylaştı, 2 gün sonra can verdi! Yediği şey akılalmaz
Milyoner'de yarışmacı ilk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti

İlk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu