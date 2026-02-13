Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Avustralya Açık'ta oynanan bir tenis maçında, topun hızına ayak uydurmaya çalışan kameramanın performansı büyük ilgi gördü. Maç boyunca sürekli hareket halinde olan ve oyunun her anını kadraja almak için büyük çaba sarf eden kameraman, sosyal medya kullanıcılarından 'Helal olsun' yorumları aldı.
Avustralya Açık'ta oynanan bir tenis maçında görev yapan kameramanın performansı sosyal medyada dikkat çekti. Mücadele kadar saha kenarındaki görüntüler de konuşuldu.
TOPU TAKİP ETMEK İÇİN BÜYÜK ÇABA
Maç boyunca topun hızına ayak uydurmaya çalışan kameramanın yoğun temposu izleyenlerin gözünden kaçmadı. Sürekli hareket halinde olan görevli, oyunun her anını kadraja almak için büyük çaba sarf etti.
"HELAL OLSUN" YORUMLARI
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken, birçok kullanıcı kameraman için "Helal olsun" yorumları yaptı. O anlar turnuvanın en çok konuşulan detaylarından biri oldu.