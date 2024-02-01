Üye Girişi
Haberler

Tenis Davis Kupası'nda Yeni Zelanda-Türkiye eşleşmesinin kuraları çekildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off serisi Yeni Zelanda'da başlayacak. İlk gün müsabakalarında Cem İlkel, Kiranpal Pannu, Yankı Erel ve Rubin Statham eşleşmeleri oluştu.

Tenis Davis Kupası'nda Yeni Zelanda- Türkiye eşleşmesinin kuraları çekildi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off serisi yarın Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde ASB Tennis Arena başlayacak.

Kura çekimine iki ülkenin A Milli Erkek Takımları ile Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye Cumhuriyeti Wellington Büyükelçisi Ömür Ünsay, eşi Murat Ünsay ve Yeni Zelanda Tenis Federasyonu Başkanı Terri-Ann Scorer da katıldı.

Kura çekimi sonucunda yarın TSİ 06.00'da başlayacak ilk gün müsabakalarında teklerde Cem İlkel ile Kiranpal Pannu ve Yankı Erel ile Rubin Statham eşleşmesi oluştu.

İkinci gün (3 Şubat Cumartesi) ise TSİ 02.00'de başlayacak maçlarda çiftlerde Ergi Kırkın-Sarp Ağabigün ikilisi ile Marcus Daniell-Fin Reynolds çifti mücadele edecek. Bu maçın ardından başlayacak tekler maçlarında Cem İlkel ile Rubin Statham ve Yankı Erel ile Kiranpal Pannu karşılaşacak.

???????

Kaynak: AA / Spor

Yeni Zelanda Türkiye Tenis Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mart hangi burç? 8 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Sekiz) 8 Mart yükseleni ne? 8 Mart burcu hangisi? 8 Mart burç özellikleri neler? 7 Mart hangi burç? 7 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Yedi) 7 Mart yükseleni ne? 7 Mart burcu hangisi? 7 Mart burç özellikleri neler? 6 Mart hangi burç? 6 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Altı) 6 Mart yükseleni ne? 6 Mart burcu hangisi? 6 Mart burç özellikleri neler? 5 Mart hangi burç? 5 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Beş) 5 Mart yükseleni ne? 5 Mart burcu hangisi? 5 Mart burç özellikleri neler? 4 Mart hangi burç? 4 Mart'ta doğanların burcu nedir? 4 Mart yükseleni ne? 4 Mart burcu hangisi? 4 Mart burç özellikleri neler? Rüyada birinin öldüğünü duymak ne anlama geliyor? Rüyada ölü birini görmek ne demek? Rüyada ölmüş birini görmek? Amvas Vebası nedir? İslam tarihindeki ilk salgın Amvas Vebası nasıl başladı, ne zaman bitti? Amvâs Vebası nasıl aşıldı? 3 Mart hangi burç? 3 Mart'ta doğanların burcu nedir? 3 Mart yükseleni ne? 3 Mart burcu hangisi? 3 Mart burç özellikleri neler? Galatasaray'ın kadrosunda kimler yok? Aldatmak canlı izle! 2 Şubat ATV Aldatmak 56. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle! Ramazan hocanın katili tutuklandı mı? Ramazan Pişkin'in katili kim? 2 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 2 Şubat Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 2 Şubat Cuma Hutbesi! 2 Mart hangi burç? 2 Mart'ta doğanların burcu nedir? 2 Mart yükseleni ne? 2 Mart burcu hangisi? 2 Mart burç özellikleri neler? 1 Mart hangi burç? 1 Mart'ta doğanların burcu nedir? 1 Mart yükseleni ne? 1 Mart burcu hangisi? 1 Mart burç özellikleri neler? Kocaeli fabrika rehin olayı nedir? Olay nerede oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title