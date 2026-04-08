Haberler

A Milli Kadın Tenis Takımı, Gürcistan'ı 3-0 Yendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, B Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Gürcistan'ı 3-0 mağlup etti

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Avrupa/ Afrika Bölgesi Grup 1'deki ilk maçında Gürcistan'ı 3-0 yendi.

Ayla Aksu, Berfu Cengiz, İpek Öz, İrem Kurt ve Ada Kumru'dan oluşan ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki ilk mücadelesini Gürcistan'a karşı verdi.

Portekiz'in Oeiras kasabasındaki Jamor Tenis Kompleksi'nde dün başlayan ancak yağmur nedeniyle ertelenen müsabakalara, kaldığı yerden devam edildi.

Serinin ilk karşılaşmasında Berfu, Mariam Bolkvadze'yi 2-1 (1-6, 6-4, 6-0) mağlup etti.

Milli takım, Ayla'nın Ekaterine Gorgodze'ye karşı korttan 2-0 (6-3, 7-6) galip ayrılmasıyla seriyi 2-0'a getirdi ve galibiyeti garantiledi.

Berfu ile İpek'in, Ekaterine Gorgodze-Sofia Shapatava ikilisini 2-0 (6-4, 6-1) yendiği çiftler maçı ise serinin skorunu belirledi. Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçını 3-0 kazandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

