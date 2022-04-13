Tenis: Billie Jean King Kupası

Türkiye Kadın Milli Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Grup I'deki üçüncü maçında Estonya'yı 2-1 yendi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen organizasyonda Türkiye, Estonya ile karşılaştı.

İlk maçta Maileen Nuudi, Pemra Özgen'i 6-4, 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek Estonya'yı 1-0 öne geçirdi.

İkinci karşılaşmayı milli sporcu İpek Öz, Elena Malygina karşısında setleri 6-1 ve 6-4 alarak 2-0 kazandı ve seride durumu 1-1'e getirdi.

Galibin belirleneceği son müsabaka, çiftlerde oynandı. Ayla Aksu-İpek Öz ikilisi, Maileen Nuudi-Katriin Saar çiftini 2-6, 6-2, 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek skoru milli takım lehine 2-1'e taşıdı.

Organizasyonda üçüncü maçında ikinci galibiyetini elde eden Türkiye Kadın Milli Tenis Takımı, 15 Nisan Cuma günü gruptaki son müsabakasında Sırbistan'la karşılaşacak.