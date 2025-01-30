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Temsilcilerimizin tur atlaması halinde UEFA'dan kazanacakları para belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizm Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu akşam tur atlamak için saat 23.00'te sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar ilk 8 içerisinde son 16'yı hedeflerken sarı-lacivertliler ve siyah-beyazlılar ise ilk 24 içerisine yer alarak play-off turuna kalmanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan takımlarımızın tur atlamaları halinde kasalarına koyacakları para da belli oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında kader maçlarına çıkacak. Galatasaray ilk 8, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise play-off bileti için sahne alacak. Karşılaşmalar için geri sayıma geçilirken temsilcilerimizi UEFA'dan bekleyen olası gelir ortaya çıktı.

GALATASARAY

Galatasaray şu ana kadar UEFA'dan 17 milyon 518 bin euro gelir elde etti. Sarı-kırmızılılar bu akşamki maç sonrası ilk 8'de yer alması halinde 600 bin euro, son 16 turuna kalacağı için ise 1 milyon 750 bin euro daha kazanacak.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe ise şimdiye kadar UEFA'dan 13 milyon 899 bin euro kazandı. Fenerahçe, play-off biletini alması halide 300 bin euro daha kazanacak. Sarı-lacivertliler, play-off turunu geçmesi durumunda kasasına 1 milyon 750 bin euro daha koyacak.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş da şu ana dek UEFA'dan 10 milyon 630 bin euro gelir elde etti. Siyah-beyazlılar, play-off biletini alması halide 300 bin euro daha kasasına koyacak. Beşiktaş, play-off turunu geçmesi halinde 1 milyon 750 bin euro daha kazanacak.

UEFA'NIN GALİBİYET PRİMİ

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde her galibiyete 450 bin euro, her beraberliğe 150 bin euro para ödülü veriliyor.

TAKIMLARIMIZIN DURUMU

Temsilcilerimizin 3'ü de son hafta deplasmana gidiyor. Ajax-Galatasaray, Midtjylland-Fenerbahçe ve Twente-Beşiktaş karşılaşmaları bu akşam TSİ 23.00'da oynanacak. Müsabakalar öncesinde sarı-kırmızılılar 13 puanla 9., sarı-lacivertliler 9 puanla 23. ve siyah-beyazlılar da yine 9 puanla 24. sırada yer alıyor.

Temsilcilerimizin tur atlaması halinde UEFA'dan kazanacakları para belli oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıUgur Cicek:

inşallah hepsi kazanacaktır üzerinde türk bayrağı olan bütün takımlar bizimdir.

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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

GS yi ve bjk yi bilmemde fener puan alır Beşiktaş'ın işi çok zor twente sağlam takım birde kesin yenmesi gerekiyor

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