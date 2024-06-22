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Temasa geçtiler bile! Nuri Şahin, Fenerbahçe'nin iki yıldızını birden istiyor

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Borussia Dortmund'un teknik direktörü Nuri Şahin, Fenerbahçe'nin sol beki Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak istiyor. Alman devi, bu iki oyuncu için Fenerbahçe ile temasa geçti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldızları Alman devi Borussia Dortmund'un radarına girmiş durumda. Türk antrenör Nuri Şahin'in çalıştırdığı Dortmund, İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek için kolları sıvadı.

TEMASA GEÇTİLER

Yıldız futbolcu İsmail Yüksek için EURO 2024 sonrası resmi girişime hazırlanan Dortmund, Ferdi Kadıoğlu için ilk teması kurdu ve Fenerbahçe'nin bonservis beklentisini sordu.

GEÇEN SEZONA DAMGA VURDULAR

Yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu geçen sezon sarı-lacivertli formayla 51 maçta 3 gol, 5 asistlik katkı verirken, İsmail Yüksek ise 47 maçta 1 gol, 6 asist kaydetti.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor

Borussia Dortmund Ferdi Kadıoğlu İsmail Yüksek Fenerbahçe Nuri Şahin Dortmund Futbol Spor Haberler

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