Tekvandoda Avrupa Şampiyonası Seçme Müsabakaları yapıldı
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Avrupa Tekvando Şampiyonası ve Avrupa Para Tekvando Şampiyonası öncesi Milli Takım Seçme Müsabakaları, Konya'da gerçekleştirildi.
KONYA (AA) - Avrupa Tekvando Şampiyonası ve Avrupa Para Tekvando Şampiyonası öncesi Milli Takım Seçme Müsabakaları, Konya'da gerçekleştirildi.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa Tekvando Şampiyonası için erkekler 74, 80 ve 87 kilo için seçme müsabakaları yapıldı. Seçmeyi 74 kiloda Muhammed Emin Yıldız, 80 kiloda Hüseyin Kartal, 87 kiloda Enbiya Taha Biçer kazandı.
Para tekvandoda ise erkeklerde K44 80 kilo, kadınlarda ise K44 +65 kiloda seçmeler düzenlendi. Erkekler K44 80 kiloda Oktay Atalay, kadınlar K44 +65 kiloda Nisa Nur Gürses, Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
İngiltere'de 19-22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek iki organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:
Avrupa Tekvando Şampiyonası
Erkekler:
54 kilo Deniz Dağdelen - Direkt
58 kilo Ömer Faruk Dayıoğlu - Direkt
63 kilo Hakan Reçber - Direkt
68 kilo Ferhat Can Kavurat - Direkt
74 kilo Muhammed Emin Yıldız - Seçmeyi kazanan
80 kilo Hüseyin Kartal - Seçmeyi kazanan
87 kilo Enbiya Taha Biçer - Seçmeyi kazanan
+87 kilo Emre Kutalmış Ateşli - Direkt
Kadınlar:
46 kilo Emine Göğebakan - Kota - Direkt, Fatma Keleş - Direkt
49 kilo Merve Dinçel - Kota - Direkt, Rukiye Yıldırım - Direkt
53 kilo Zeliha Ağrıs - Direkt
57 kilo Hatice Kübra İlgün - Direkt
62 kilo İkra Kayır - Direkt
67 kilo Merve Nur Evci - Direkt
73 kilo Nur Tatar - Direkt, Büşra Öztürk - Yedek
+73 kilo Nafia Kuş - Kota - Direkt, Sude Yaren Uzunçavdar - Direkt
Avrupa Para Tekvando Şampiyonası
Erkekler:
K44 58 kilo Alican Özcan - Direkt
K44 63 kilo Mahmut Bozteke - Direkt
K44 70 kilo Fatih Çelik - Direkt
K44 80 kilo Oktay Atalay - Seçmeyi kazanan
K44 +80 kilo Mehmet Sami Saraç - Direkt
Kadınlar:
K44 47 kilo Nurcihan Ekinci - Direkt
K44 52 kilo Meryem Betül Çavdar - Direkt
K44 57 kilo Gamze Gürdal - Direkt
K44 65 kilo Seçil Er - Direkt
K44 +65 kilo Nisa Nur Gürses - Seçmeyi kazanan