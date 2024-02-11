Üye Girişi
Haberler

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: 'Takımı sezon sonu Süper Lig'e çıkarıp, taraftarımızı mutlu edeceğiz'

Güncelleme:

Teksüt Bandırmaspor, Göztepe'ye 2-0 yenildiği maçın ardından teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takımı sezon sonunda Süper Lig'e çıkaracaklarını ve taraftarlarını mutlu edeceklerini söyledi. Eroğlu, kaybetmek değil, vazgeçmekle yenildiğimizi belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Göztepe'ye 2-0 yenilen Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Takımı sezon sonu Süper Lig'e çıkarıp, taraftarımızı mutlu edeceğiz. Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Eroğlu, yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Taraftarlarını hedeflerinde herhangi bir değişiklik olmadığını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Takımı sezon sonu Süper Lig'e çıkarıp, taraftarımızı mutlu edeceğiz. Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. Şu an istediğimiz skorları alamıyoruz. Bugünkü maç kazanmamız gereken bir maçtı. Maçı kazansaydık yukarılara tutunabilirdik. Maçın genelinde pozisyona girmekte zorlandık. Rakibimize de çok pozisyon vermedik. Topu kaptırdığımız bir pozisyon sonrası golü yedik. Galatasaray maçı bizim için yoğun bir tempoda geçmişti. Bugünkü maçın son bölümünde hem mental hem de fiziksel olarak onun etkilerini gördük. Kalan maçlara en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. Çok iyi olmak zorundayız. Üzdüğümüz taraftarları da sezon sonu mutlu etmek zorundayız."

Stoilov: "Bu galibiyet bizim için çok önemli"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov da önemli bir galibiyete imza attıklarını dile getirdi.

Bandırmaspor'un iyi ve organize bir takım olduğunu anlatan Stoilov, şöyle konuştu:

"Bizim takım, organizasyonunu ve dinamizmini sonuna kadar sürdürdü. 2 gol bulduk. Bu statta oynamak birçok takım için zor. O yüzden bu galibiyet bizim için çok önemli. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum bizi her zaman destekliyorlar. Takım ve taraftar birlikte olduğumuzda her şeyi başarabileceğimize ve Süper Lig'e çıkabileceğimize inanıyorum. Önümüzde çok maç var ve taraftarlarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. O yüzden ceza yememeleri için taraftarlarımızdan dikkatli olmalarını istiyorum."

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DİSK Başkanı kim oldu? DİSK Genel Başkanlık seçim sonuçları belli oldu mu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Yazar Füruzan kimdir, gerçek adı ne? Füruzan neden soyadını kullanmıyor? 12 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? İstanbulspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Gaziantep FK maçı nereden izlenir? Regaip kandili ne zaman 2024? Regaip kandili bu yıl hangi tarihte, hangi güne denk geliyor? Nijerya - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nijerya - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı! Tekirdağ Belediye Başkanı hangi partiden? Tekirdağ Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir? Motorine zam var mı? 11 Şubat Motorine zam gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel motorin fiyatları 11 Şubat Cuma! Kömürspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kömürspor - Vanspor maçı nereden izlenir? Bandırmaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Göztepe maçı nereden izlenir? SİVASSPOR – Ç.RİZESPOR CANLI: Sivasspor – Ç.Rizespor maçı nereden, nasıl izlenir? Sivasspor Ç.Rizespor canlı yayın linki! ADANASPOR – TUZLASPOR CANLI: Adanaspor – Tuzlaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adanaspor Tuzlaspor canlı yayın linki!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title