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Teksüt Bandırmaspor Play-Off'a Odaklandı

Teksüt Bandırmaspor Play-Off'a Odaklandı
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Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 yenen Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, ligde 5. olduklarını ve play-off maçlarına odaklandıklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında ağırladığı Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 yenen Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "Ligi 5. bitirdik. Şimdi artık tamamen play-off maçlarına odaklanacağız." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyuncularına lig boyunca verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür etti.

Kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını anlatan Gürsel, şöyle konuştu:

"Ligde ikinci ve üçüncü olmayı istiyorduk ama olmadı. Puanlar, averajlar çok yakın. Ligi 5. bitirdik. Şimdi artık tamamen play-off maçlarına odaklanacağız. Perşembe günkü ilk maçı kendi evimizde Erzurum'la oynayacağız. O maça en iyi şekilde hazırlanıp kendimizi yeni bir kulvarda finale atmayı hedefliyoruz. Bu sürece çok iyi bir şekilde yoğunlaşıp en iyisini yaparak kendimizi önce finale ondan sonra da isteğimiz hedefe ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Tüm camiamıza ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz."

Siltaş Yapı Pendikspor cephesi

Siltaş Yapı Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan da ligde kalmayı garantiledikleri için maçta genç oyunculara şans verdiklerini dile getirdi.

Gençlerden ilerleyen süreçte yararlanmayı hedeflediklerini kaydeden İlhan, "Bandırmaspor ve diğer takımlara play-off da başarılar dilerim. İnşallah her şey istedikleri gibi olur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Spor
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