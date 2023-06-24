Tekrar buluştular! Sergio Busquets, Messi ile aynı takımda

15 yıldır Barcelona forması giyen Sergio Busquets'in yeni takımı Lionel Messi'nin yanı oldu. 35 yaşındaki futbolcu, Inter Miami ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Barcelona'dan ayrılan Sergio Busquets, Inter Miami ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı futbolcu, Messi ile tekrar aynı takımda oynayacak.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

İspanyol devi Barcelona'dan ayrılan Busquets, aynı Messi gibi Inter Miami'ye transfer oldu. 35 yaşındaki yıldız oyuncunun 2+1 yıllık olduğu kaydedildi.

TEKRAR BULUŞTULAR

2008'den 2023'e kadar altyapısından yetiştiği Barcelona için top koşturan Busquets, Lionel Messi'yle Inter Miami formasıyla tekrar buluşmuş oldu.