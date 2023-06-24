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Tekrar buluştular! Sergio Busquets, Messi ile aynı takımda

Tekrar buluştular! Sergio Busquets, Messi ile aynı takımda

Spor Haberleri

15 yıldır Barcelona forması giyen Sergio Busquets'in yeni takımı Lionel Messi'nin yanı oldu. 35 yaşındaki futbolcu, Inter Miami ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Barcelona'dan ayrılan Sergio Busquets, Inter Miami ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı futbolcu, Messi ile tekrar aynı takımda oynayacak.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

İspanyol devi Barcelona'dan ayrılan Busquets, aynı Messi gibi Inter Miami'ye transfer oldu. 35 yaşındaki yıldız oyuncunun 2+1 yıllık olduğu kaydedildi.

TEKRAR BULUŞTULAR

2008'den 2023'e kadar altyapısından yetiştiği Barcelona için top koşturan Busquets, Lionel Messi'yle Inter Miami formasıyla tekrar buluşmuş oldu.

Tekrar buluştular! Sergio Busquets, Messi ile aynı takımda

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Sergio Busquets Lionel Messi Spor Haberler

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