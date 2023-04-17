Teknik direktörler bir araya geliyor! Masada 3 önemli konu var
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TFF, Süper Lig'de görev alan teknik direktörlerle 27 Nisan'da toplantı düzenleyecek. Teknik adamların görüşleri alınacak. Yabancı kuralı, B Takım projesi ve hakemler konusu tartışılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki takımlarda görev yapan teknik direktörlerle 27 Nisan Perşembe günü toplantı yapacak. Ajansspor'daki habere göre teknik direktörlerden 3 önemli gündem maddesi için fikir alınacak.
YABANCI KONUSUNDA BÖLÜNME
Teknik direktörlerin bir araya geleceği toplantıda; yabancı kuralı, B Takım projesi ve hakemler konusu tartışılacak. Fenerbahçe, 7+4 kuralının devam etmesini istiyor.
TOPLANTININ YERİ BELLİ OLACAK
Önemli buluşmanın adresi henüz netleşmiş değil. Hocalardan gelecek cevaplara göre toplantının Ankara ya da İstanbul'da yapılması planlanıyor.