Üye Girişi
Haberi Paylaş

Teknik direktörler bir araya geliyor! Masada 3 önemli konu var

Spor Haberleri

TFF, Süper Lig'de görev alan teknik direktörlerle 27 Nisan'da toplantı düzenleyecek. Teknik adamların görüşleri alınacak. Yabancı kuralı, B Takım projesi ve hakemler konusu tartışılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki takımlarda görev yapan teknik direktörlerle 27 Nisan Perşembe günü toplantı yapacak. Ajansspor'daki habere göre teknik direktörlerden 3 önemli gündem maddesi için fikir alınacak.

Teknik direktörler bir araya geliyor! Masada 3 önemli konu var

YABANCI KONUSUNDA BÖLÜNME

Teknik direktörlerin bir araya geleceği toplantıda; yabancı kuralı, B Takım projesi ve hakemler konusu tartışılacak. Fenerbahçe, 7+4 kuralının devam etmesini istiyor.

Teknik direktörler bir araya geliyor! Masada 3 önemli konu var

TOPLANTININ YERİ BELLİ OLACAK

Önemli buluşmanın adresi henüz netleşmiş değil. Hocalardan gelecek cevaplara göre toplantının Ankara ya da İstanbul'da yapılması planlanıyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Kulüpler Birliği Toplantısı Trabzonspor Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

title