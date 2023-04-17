Teknik direktörler bir araya geliyor! Masada 3 önemli konu var

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki takımlarda görev yapan teknik direktörlerle 27 Nisan Perşembe günü toplantı yapacak. Ajansspor'daki habere göre teknik direktörlerden 3 önemli gündem maddesi için fikir alınacak.

YABANCI KONUSUNDA BÖLÜNME

Teknik direktörlerin bir araya geleceği toplantıda; yabancı kuralı, B Takım projesi ve hakemler konusu tartışılacak. Fenerbahçe, 7+4 kuralının devam etmesini istiyor.

TOPLANTININ YERİ BELLİ OLACAK

Önemli buluşmanın adresi henüz netleşmiş değil. Hocalardan gelecek cevaplara göre toplantının Ankara ya da İstanbul'da yapılması planlanıyor.