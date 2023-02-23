Teknik direktörü yüzünden bıraktı! Futbolun efsanesi Sergio Ramos'tan olay veda

Sergio Ramos, kaptanlık yaptığı İspanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Teknik Direktör Luis de la Fuente'nin kendisini arayıp "Hangi seviyede oynarsan oyna sana güvenmiyorum" sözlerini sarf ettiğini söyleyen Ramos, sitem dolu mesajla milli formasını duvara kaldırdı.

İspanya Milli Takımı ile 2 Avrupa Şampiyonası ve 1 Dünya Kupası kazanan Sergio Ramos, formasına veda etti. PSG'de futbol hayatına devam eden tecrübeli savunmacı, İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente'den gelen sert telefon sonrası milli takımı bıraktı.

İşte Ramos'un yaptığı açıklama:

"BANA GÜVENMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

"Vakit geldi, Milli Takım'a veda vakti. Bu sabah şu anki teknik direktörden bir telefon aldım ve gösterebileceğim seviye veya spor kariyerim nasıl devam ederse etsin bana güvenmeyeceğini söyledi."

"İYİ BİR TATLA BİTECEKTİ

"Elde ettiğimiz tüm başarılarla paralel olarak bunun daha uzun süreceğini ve damaklarda daha iyi bir tatla biteceğini umduğum bir yolculuğun sonu büyük bir üzüntüyle geldi."

"AZ GENÇ OLMAK KUSUR DEĞİLDİR"

"Genç ya da daha az genç olmak bir erdem ya da kusur olmadığı gibi, performans ya da yetenekle ilgili olmayan geçici bir özelliktir."

"MODRIC'E, MESSİ'YE, PEPE'YE HAYRANLIKLA BAKIYORUM"

"Modric'e, Messi'ye, Pepe'ye hayranlık ve gıptayla bakıyorum... Futbolun özü, geleneği, değerleri, meritokrasisi ve adaleti onlarla..."

"FUTBOL HER ZAMAN ADİL DEĞİLDİR"

"Ne yazık ki benim için öyle olmayacak çünkü futbol her zaman adil değildir ve futbol asla sadece futbol değildir."

"SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTEDİM"

"Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Aynı zamanda başım dimdik ve tüm desteğiniz için çok minnettarım. Ülkemi 180 kez gururla temsil etmeyi başarmış ayrıcalıklı bir insanın duygusuyla ülkemi evimden desteklemeye devam edeceğim. Bana inanan herkese teşekkürler."