Antrenmanda teknik direktör ile kavga eden futbolcu takımdan ayrıldı

Fransız ekibi Montpellier'de forma giyen ve antrenmanda teknik direktör Michel Der Zakarian ile kavga eden Mamadou Sakho, takımdan ayrılmaya karar verdi.

Fransız ekibi Montpellier'de forma giyen ve Teknik direktör Michel Der Zakarian ile tartışan Mamadou Sakho, takımdan ayrıldığını açıkladı.

TEKNİK DİREKTÖRLE KAVGA ETMİŞTİ

Başarılı savunmacı Sakho, geçtiğimiz hafta salı günü yapılan antrenmanda teknik direktör Michel Der Zakarian ile fiziksel olarak kavga etmişti.

TAKIMDAN AYRILDI

33 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, 'Geçen hafta antrenman merkezinde meydana gelen ve hiçbir sorumluluğunu kabul etmediğim olay sonrasında, 02/11/2023 tarihinde Montpellier Hérault Spor Kulübü ile olan işbirliğimi sonlandırmaya karar verdim. Üst düzey tecrübelerimi takım arkadaşlarımla ve antrenman merkezindeki 'küçük kardeşlerimle' paylaşmanın keyfini yaşadığım bu aile kulübünde iki yıl geçirdim. Son olarak, rahmetli babasının kendisinden önce yaptığı gibi, MHSC'yi benim için değerli olan değer ve ilkelerle yöneten başkan Laurent Nicollin'e özellikle teşekkür etmek istedim' dedi.

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2 yıldır Fransız ekibinde top koşturan Mamadou Sakho, Montpellier formasıyla bu sezon sadece 1 mücadelede forma giyme şansı bulmuştu.