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Teknik direktör ile futbolcu, soyunma odasında yumruk yumruğa kavga etti

Teknik direktör ile futbolcu, soyunma odasında yumruk yumruğa kavga etti
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Roma'da teknik direktör Ivan Juric ile Gianluca Mancini'nin 5-1 kaybedilen Fiorentina maçının devre arasında kavga ettiği ve soyunma odasında yumruklaştığı öne sürüldü.

Roma, İtalya Serie A'nın 9. haftasında konuk olduğu Fiorentina'ya 5-1 kaybetti Karşılaşmanın devre arasında İtalyan ekibinin soyunma odasında yumruklarım konuştuğu iddia edildi.

JURIC VE MANCINI YUMRUKALŞTI

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre teknik direktör Ivan Juric ile stoper Gianluca Mancini, Fiorentina maçının devre arasında yumruklaştı. Söz konusu maça ilk 11'de başlayan Mancini, ikinci yarı başlamadan oyundan oyundan alındı.

Teknik direktör ile futbolcu, yumruk yumruğa kavga etti

JURIC GÖREVDEN ALINABİLİR

Haberde Roma Başkanı Dan Friedkin'in teknik direktör Ivan Juric'i görevden almayı ciddi şekilde düşündüğü belirtildi. Yine İtalyan kaynaklı haberlerde Juric'in yerine en büyük adayın Daniele De Rossi olduğu kaydedildi.

JURIC'İN PERFORMANSI

Roma'da Daniele De Rossi'nin ardından 18 Eylül'de göreve gelen Hırvat teknik adam Ivan Juric, takımın başında çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 49 yaşındaki çalıştırıcı, 1.38 puan ortalaması yakaladı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

3-sayfa Futbol Kavga Spor Roma

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