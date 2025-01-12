Üye Girişi
Haberler
İran'dan ABD ve İsrail'e yeraltı füze tesisiyle büyük gözdağı

2 ülke bayrağına basıp mesajı verdiler: Bu füzeler yakında patlayacak
Soruları sızdırmışlar! İstanbul'da 6 okuldaki ortak sınavlar yeniden yapılacak

Vahim iddia doğru çıktı! 6 okulda yeniden sınav yapılacak
Tekirdağ'da eşini ve kızını katleden adam akrabalarına telefon edip eve mektup bırakmış

Eşini ve kızını katletmeden önce akrabalarını arayıp bunu söylemiş
Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Karadeniz'de korkutan deprem

Teknik Direktör Hakan Kutlu Hakemleri Eleştirdi

Teknik Direktör Hakan Kutlu Hakemleri Eleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Erzurumspor FK, Şanlıurfaspor'a 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör Hakan Kutlu, maç sonrasında yaptığı açıklamalarda, kötü hakem yönetimini eleştirerek, 'Maçın hakemleri de en az bizim kadar kötüydü.' dedi. Kutlu, saha zeminini de kötü bulduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'a 1-0 mağlup olan Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, "Maçın hakemleri de en az bizim kadar kötüydü." dedi.

Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kötü oynadıklarını söyledi.

Saha zemininin de iyi futbol için uygun olmadığını aktaran Kutlu, "Önümüzdeki hafta Bandırma maçı var. İnşallah telafisini o maçta yaparız." ifadelerini kullandı.

Kutlu, hakem kararlarını da eleştirerek, şunları kaydetti:

"Maçın hakemleri de en az bizim kadar kötüydü. Sahada rezalet bir hakem yönetimi vardı. Eren'e gösterilen kırmızı kartın iki sarısı da bana göre sarı değil. İptal edilen golümüz var. İncelemek lazım. Aynı şekilde rakibin oyuncusu Begic'in eline çarpan ve ikinci sarıdan kırmızı kart verilmesi gereken pozisyon vardı, vermedi."

Şanlıurfaspor cephesi

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise aldıkları 3 puandan dolayı oyuncularını tebrik etti.

Takım için kırılma maçlarından biri olduğunu aktaran Karafırtınalar, şöyle konuştu:

"Buz gibi bir havada içimizi ısıtan bir skor. İhtiyacımız da vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Burada nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadılar. Birinci dakikadan doksan artılara kadar oyun disiplininden hiç kopmadılar. Erzurum takımı içeride kolay kolay kaybetmeyen bir takım. Biz de deplasmanda kazanamıyorduk. Bizim için de kırılma maçıydı."

Karafırtınalar ayrıca, ligin ikinci yarısına daha avantajlı başlayacaklarını ifade ederek, doğru transferlerle daha farklı bir takım olabileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Spor
img

"Plakalara iyi bakın belki bulursunuz" paylaşımı yapmıştı
img

Bilanço ağırlaşıyor! Ülke küle dönerken fatura 2 isme kesilecek
img

Fransa'daki cinsel saldırının şüphelisini Bursa'da tuttukları tetikçilere vurdurdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HMPV virüsünün 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı

Yeni salgının 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı
RAMS Başakşehir-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte RAMS Başakşehir-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi
Özel'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim

"Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim"
Ülkeyi küle çeviren yangını Çin'e ait İHA'lar mı çıkardı?

ABD'yi kim yaktı? Görüntüyü paylaşan herkes aynı iddiayı ortaya atıyor

Son Dakika Haberleri

Yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Pazartesi okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? Sara eden yok? Gabriel Sara sakat mı (Başakşehir – Galatasaray)? Başakşehir Galatasaray CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? CANLI maç izle! (Başakşehir Galatasaray) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 12 Ocak Başakşehir Galatasaray maçı nereden izlenir? Bein Sports CANLI izle! (BAŞAKŞEHİR GALATASARAY) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Los Angeles yangın söndü mü, ABD yangın devam ediyor mu? Lise ortak sınav soruları çalındı mı, Lise ortak sınav iptal mi oldu? 1 Milyon Mehmet öldü mü, neden öldü, mezarı nerede? 1 Milyon Mehmet gerçek ismi ne? Grevde ders işlenir mi? Öğretmenler grev mi yapıyor, öğretmenler neden grevde 2025? Hangi sendikalar grev yapacak 2025?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.